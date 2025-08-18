Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В церкви рассказали, какой ритуал спасет Киркорова от неудач

Иерей Лукьянов: Киркорову стоит исповедоваться в церкви ради спасения

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Танцы на кресте», богохульство певца Филиппа Киркорова и череда негативных событий в его жизни могут быть взаимосвязаны, предположил в разговоре с NEWS.ru иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Он добавил, что артист может спастись, если исповедуется и совершит чин присоединения к православной церкви.

Он должен принести личное покаяние, если он этого еще не сделал, потому что это естественно, если человек ошибается, оступается, он должен примириться с Богом. Исповедь у священника, конечно, это обязательно. Такие грехи обязательно должны быть исповедованы и ни в коем случае не должны повторяться. Через творчество не должно быть пропаганды таких вещей, — сказал Лукьянов.

Иерей добавил, что Киркорову, возможно, в зависимости от его духовной жизни не помешает совершить чин присоединения к церкви. Его обычно совершают люди, которые обращались к оккультизму и отошли от православной церкви. Киркоров, как известно, увлекался каббалой. Священник добавил, что «танцы на кресте» Киркорова во время шоу в 2022 году — это большое богохульство, а когда человек отрекается от Бога, он попадает «под воздействие той злой силы, которая желает погибели всему человечеству», и его жизнь меняется.

Недавно стало известно, что особняк Киркорова в Мякинской пойме чуть не сгорел. Пожар случился в соседнем коттедже, в котором жили гастарбайтеры. В последнее время артиста преследуют неудачи: в марте у него умер отец, а в апреле он получил тяжелый ожог руки и долго лечился.

