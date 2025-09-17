Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:03

Гнезда из хлеба с овощами и перепелиными яйцами — хрустящий завтрак за 15 минут. Вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гнезда из хлеба с овощами и перепелиными яйцами — это не просто завтрак, а настоящее кулинарное приключение! Хрустящая хлебная корзинка, наполненная ароматными овощами и нежным перепелиным яйцом, станет украшением любого стола. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, идеально подходит для утренней трапезы или легкого ужина. Ваши близкие оценят не только вкус, но и оригинальную подачу!

Вам понадобится: 4 ломтика зернового хлеба, 4 перепелиных яйца, 1 морковь, 1 цукини, 1 стебель лука-порея, 100 г ветчины, горсть замороженного горошка, 1 зубчик чеснока, 4 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, соль. Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте ломтики хлеба скалкой, смажьте сливочным маслом и выложите в формочки для маффинов, сформировав гнезда. Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанные морковь, цукини, лук-порей и чеснок до мягкости. Добавьте ветчину кубиками и горошек, посолите. Разложите овощную смесь по хлебным формам, сверху аккуратно вбейте по яйцу. Запекайте 10–12 минут до готовности яиц. Подавайте сразу, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
яйца
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
