Глазированные крылышки — пальчики оближешь! Быстрый маринад с медом

Глазированные крылышки — пальчики оближешь! Хрустящие, ароматные и невероятно сочные — эти крылышки станут хитом любого застолья! Медово-соевая глазурь с нотками чеснока и паприки создает идеальный баланс сладкого и пикантного. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

Крылья — 900 гр

Паприка — 1 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Соевый соус — 150–200 мл

Приготовление

Отрезаем самую тонкую фалангу у крылышек, тщательно промываем и обсушиваем. В глубокой миске смешиваем паприку, мед, измельченный чеснок и соевый соус. Добавляем крылышки, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 1 час. Разогреваем духовку до 160 градусов, выкладываем крылья на противень и запекаем 40 минут. Переворачиваем и готовим еще столько же до золотистой корочки. Подаем с любимым соусом и свежими овощами!

Ранее мы делились рецептом тающей свинины с чесноком и травами в духовке! На аромат сбегутся все!