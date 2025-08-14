Глазированные крылышки — пальчики оближешь! Быстрый маринад с медом

Глазированные крылышки — пальчики оближешь! Хрустящие, ароматные и невероятно сочные — эти крылышки станут хитом любого застолья! Медово-соевая глазурь с нотками чеснока и паприки создает идеальный баланс сладкого и пикантного. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!
Ингредиенты
- Крылья — 900 гр
- Паприка — 1 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 головка
- Соевый соус — 150–200 мл
Приготовление
- Отрезаем самую тонкую фалангу у крылышек, тщательно промываем и обсушиваем. В глубокой миске смешиваем паприку, мед, измельченный чеснок и соевый соус. Добавляем крылышки, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 1 час.
- Разогреваем духовку до 160 градусов, выкладываем крылья на противень и запекаем 40 минут. Переворачиваем и готовим еще столько же до золотистой корочки. Подаем с любимым соусом и свежими овощами!
