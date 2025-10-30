Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:31

Глажка без усталости: как фольга поможет справиться с мятым бельем в два раза быстрее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы устали тратить часы на глажку, особенно когда дело доходит до плотных тканей и упрямых складок, есть хитрость, которая сэкономит время и силы, — и все благодаря обычной алюминиевой фольге из кухонного запаса. Этот простой прием использует законы физики, чтобы сделать процесс вдвое эффективнее: фольга отражает тепло обратно к ткани, разглаживая ее почти мгновенно.

Вы сможете снизить температуру утюга и избежать блеска на одежде, а самые сложные участки будут поддаваться с первого прохода.

Как это работает? Отрежьте кусок фольги чуть больше обрабатываемого участка, положите на гладильную доску блестящей стороной вверх, а сверху разместите вещь.

Настройте утюг на режим, подходящий для ткани, можно даже на ступень ниже обычного. Тепло от утюга отражается от фольги и воздействует на ткань с двух сторон, поэтому складки исчезают быстрее.

Особенно заметен эффект на джинсе, льне и плотном хлопке. Для тонких тканей метод лучше не использовать — может остаться рельеф. А чтобы все было под рукой, держите рулон фольги рядом с гладильной доской и используйте ее повторно, если она не порвалась.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

