Глажка без усталости: как фольга поможет справиться с мятым бельем в два раза быстрее

Если вы устали тратить часы на глажку, особенно когда дело доходит до плотных тканей и упрямых складок, есть хитрость, которая сэкономит время и силы, — и все благодаря обычной алюминиевой фольге из кухонного запаса. Этот простой прием использует законы физики, чтобы сделать процесс вдвое эффективнее: фольга отражает тепло обратно к ткани, разглаживая ее почти мгновенно.

Вы сможете снизить температуру утюга и избежать блеска на одежде, а самые сложные участки будут поддаваться с первого прохода.

Как это работает? Отрежьте кусок фольги чуть больше обрабатываемого участка, положите на гладильную доску блестящей стороной вверх, а сверху разместите вещь.

Настройте утюг на режим, подходящий для ткани, можно даже на ступень ниже обычного. Тепло от утюга отражается от фольги и воздействует на ткань с двух сторон, поэтому складки исчезают быстрее.

Особенно заметен эффект на джинсе, льне и плотном хлопке. Для тонких тканей метод лучше не использовать — может остаться рельеф. А чтобы все было под рукой, держите рулон фольги рядом с гладильной доской и используйте ее повторно, если она не порвалась.

