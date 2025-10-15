Французский луковый суп с сырными тостами. Тот самый суп из французского бистро — записывайте рецепт!

Этот густой ароматный суп — настоящая легенда французской кухни, берущая начало с парижского рынка Les Halles, где его подавали как ночную закуску грузчикам. Секрет его неповторимого вкуса — в медленной карамелизации лука, который приобретает глубокий сладковатый вкус и золотистый оттенок. Традиционный рецепт допускает вариации: например, использование красного лука и частичная замена бульона красным вином придают супу особые ноты. А хрустящие тосты с расплавленным сыром Грюйер превращают это простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр, способный согреть в самый холодный вечер.

Для супа вам понадобится: 750 г репчатого лука, 4 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, 750 мл говяжьего бульона, 1 ст. л. тимьяна, соль и перец. Для тостов: 60 г сыра Грюйер, по 1 ст. л. лука-резанца и петрушки, 1 ч. л. чеснока, 1 ст. л. лука-шалота, 4 ст. л. сливочного масла, 4 ломтя багета. Разогрейте духовку до 200°C. Приготовьте тосты: смешайте травы с растопленным маслом, смажьте багет и запекайте 5-10 минут. Для супа нарежьте лук полукольцами и обжаривайте в масле 25 минут под крышкой на медленном огне. Добавьте муку и жарьте до золотистого цвета. Влейте бульон, варите 10 минут. Добавьте тимьян, разлейте суп по жаропрочным тарелкам. На тосты выложите сыр и аккуратно положите на поверхность супа. Поставьте под гриль на 2-3 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте сразу же, пока суп горячий, а сыр тянется.

