08 ноября 2025 в 17:30

Этот ужин съедят без ничего! Мясо по-капитански — нужны фарш, картошка и сыр: получается нежно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда надоедают обычные котлеты и хочется чего-то такого, чтобы и сытно, и интересно, и чтобы гости спросили: «А что это у тебя такое ароматное?» Мясо по-капитански — именно тот случай! Это не просто фарш, а целое произведение искусства: сочная мясная основа, нежнейшая картофельная «подушечка», ароматные помидоры и тающий сыр. Блюдо получается такими нарядным и аппетитным, что им можно смело встречать самых важных гостей, но при этом готовится оно — проще некуда. Проверено: это блюдо никогда не залеживается на столе!

Для начала возьми 600 г свино-говяжьего фарша, посоли и поперчи по вкусу, хорошо вымеси. Две средние картофелины очисти и нарежь тонкими кружочками (примерно 3-4 мм). Одну-две луковицы нарежь полукольцами, два помидора — кружочками, а 150 г твердого сыра натри на крупной терке. Форму для запекания смажь маслом. Теперь выкладывай слои: сначала равномерно распредели фарш, слегка утрамбуй. На фарш разложи картофельные кружочки, слегка присоли их. Следом — слой лука, затем помидоры. Смажь верх майонезом (по вкусу) и обильно посыпь тертым сыром. Запекай в разогретой до 180 °C духовке около 40–50 минут, пока картошка не станет мягкой, а сыр не превратится в румяную шапку. Дай немного остыть, нарежь на порции и подавай!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

