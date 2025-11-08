Вкуснее мяса. Ароматные рисовые зразы с грибами — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Знаешь, иногда хочется чего-то нового и необычного, но такого, чтобы не требовало титанических усилий. Эти рисовые зразы с грибами — просто находка! Они нежные, ароматные и такие сытные, что могут стать как самостоятельным блюдом, так и гарниром. Рис вместо традиционного картофеля делает их текстуру особенно интересной, а грибная начинка с лучком и специями придает неповторимый домашний аромат. Это блюдо оценят даже те, кто обычно равнодушен к рису — настолько гармонично сочетаются все ингредиенты. И самое приятное — готовятся они совсем несложно, а результат получается достойным даже праздничного стола.

Для начала отвари 1 стакан риса до готовности в подсоленной воде. Пока рис варится, подготовь начинку: 300 г свежих шампиньонов мелко нарежь и обжарь с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. Посоли, поперчи, добавь щепотку сушеного укропа. Готовый рис немного остуди, добавь 2 ст. л. муки и 1 яйцо, тщательно перемешай. Намочи руки в воде — так рис не будет липнуть. Возьми порцию рисовой массы, сделай лепешку, в центр выложи 1 ч. л. грибной начинки. Аккуратно защипни края, формируя котлетку. Обваляй зразы в панировочных сухарях и обжарь на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Подавай со сметаной или томатным соусом — это объедение!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.