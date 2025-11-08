Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трачу всего полчаса вместе с запеканием! Гнезда «Жюльен» — нужны грудка, грибы и паста: ужин для большой семьи

Иногда так хочется совместить два любимых блюда в одном, чтобы и паста была, и что-то нежное, сливочное, прямо тающее во рту. Именно так у меня родилась идея этих гнезд «Жюльен» — когда классический грибной жюльен встречается с пастой и превращается в нечто невероятно уютное и праздничное. Это тот самый рецепт, который спасает, когда хочется порадовать близких чем-то особенным без лишних хлопот. Аромат жареных грибов со сливками, тягучий сыр и аккуратное гнездышко из пасты — идеально для романтического ужина или семейного воскресенья. Проверено: даже те, кто обычно равнодушен к пасте, просят добавки!

Начни с того, что отвари 4 порции макаронных гнезд (около 300 г) согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Пока паста варится, подготовь начинку: 1 куриное филе нарежь небольшими кубиками и обжарь на сливочном масле до золотистости. Добавь 1 мелко нарезанную луковицу и 200 г нашинкованных шампиньонов, жарь до мягкости грибов. Влей 200 мл сливок 20% жирности, посоли, поперчи, туши 5–7 минут до легкого загустения. В готовый соус добавь горсть рубленой зелени. Слегка остывшие макаронные гнезда выложи в порционные формочки или на противень. Наполни каждое гнездо грибной начинкой со сливками, сверху щедро посыпь 100 г тертого твердого сыра. Запекай в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавай сразу, пока сырная корочка хрустит!

