07 ноября 2025 в 19:00

Гуляш больше не делаю. Готовлю мясные шайбы в кляре: сочные котлеты с сырным сюрпризом внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда хочется отойти от стандартных котлет и сделать что-то более интересное, сочное и с сюрпризом. Именно такими и получились эти мясные шайбы — не просто котлеты, а целый кулинарный опыт. Сочный фарш, скрывающий внутри растопленный сырный центр, и тонкий-тонкий слой самого простого кляра, который не утяжеляет, а наоборот, создает нежную корочку и надежно «запечатывает» весь сок внутри. Они бесподобны и горячими с пюре, и холодными — их действительно удобно брать с собой на работу или на пикник вместо надоевших бутербродов.

Для начала приготовим фарш. Возьми 500 граммов смешанного мясного фарша, добавь соль и свои любимые специи — отлично подойдет черный перец и немного паприки. Для сырной начинки натри на крупной терке 150 граммов полутвердого сыра. Теперь слепим «шайбы»: возьми порцию фарша, сделай из нее лепешку, в центр положи щепотку тертого сыра и аккуратно защипи края, формируя толстоватую котлетку. Главное — хорошо скрепить края, чтобы сыр не вытек. Теперь готовим самый простой кляр. В одной миске взбей вилкой одно куриное яйцо с 100 мл молока. В другую тарелку насыпь 4-5 столовых ложек пшеничной муки. Каждую мясную заготовку обваляй сначала в муке, потом окуни в яичную смесь и снова в муку. Это и есть наш секрет — двойной кляр. Обжаривай «шайбы» на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны под крышкой до красивой золотистой корочки. Не торопись их переворачивать, дай кляру «схватиться».

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
котлеты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
