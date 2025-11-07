Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:28

Котлеты по-турецки с картофелем: полноценный ужин в одном противне — вкуснота из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты по-турецки с картофелем покорят вас сочной текстурой и насыщенным вкусом с восточными нотками. Отличный вариант полноценного ужина, который готовится в одном противне.

Рецепт: для котлет смешайте 500 г говяжьего фарша, 1 мелко рубленный болгарский перец, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприку и специи по вкусу. Манка впитывает соки и делает котлеты нежными. Картофель (4–5 шт.) нарежьте дольками, посолите, поперчите, сбрызните маслом. Сформируйте котлеты, выложите на противень с картофелем. Запекайте при 200 °C 35–40 минут.

Вкус получается удивительно гармоничным: сочные котлеты с легкой сладостью перца и томатной пастой, пряными травами идеально сочетаются с румяной картошкой. Вкуснота из обычных продуктов! Это сытное и ароматное блюдо оценит каждый.

Ранее стало известно, как приготовить чебурцы из фарша и пекинской капусты: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова.

Читайте также
Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество
Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Просто печень и овощи: этот салат заставляет полюбить субпродукты с первой ложки — нежно и сытно
Общество
Просто печень и овощи: этот салат заставляет полюбить субпродукты с первой ложки — нежно и сытно
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
Семья и жизнь
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Семья и жизнь
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
Общество
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
рецепты
котлеты
картошка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.