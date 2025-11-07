Котлеты по-турецки с картофелем: полноценный ужин в одном противне — вкуснота из обычных продуктов

Эти котлеты по-турецки с картофелем покорят вас сочной текстурой и насыщенным вкусом с восточными нотками. Отличный вариант полноценного ужина, который готовится в одном противне.

Рецепт: для котлет смешайте 500 г говяжьего фарша, 1 мелко рубленный болгарский перец, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприку и специи по вкусу. Манка впитывает соки и делает котлеты нежными. Картофель (4–5 шт.) нарежьте дольками, посолите, поперчите, сбрызните маслом. Сформируйте котлеты, выложите на противень с картофелем. Запекайте при 200 °C 35–40 минут.

Вкус получается удивительно гармоничным: сочные котлеты с легкой сладостью перца и томатной пастой, пряными травами идеально сочетаются с румяной картошкой. Вкуснота из обычных продуктов! Это сытное и ароматное блюдо оценит каждый.

