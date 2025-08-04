Этот рецепт заменил все остальные! Кабачки в лимонном маринаде — вкуснота!

Цукини в лимонном маринаде — летний хруст зимой! Когда урожай кабачков превышает все ожидания, а душа просит чего-то необычного, этот рецепт станет настоящим спасением! Маринованные цукини с лимоном и базиликом — это не просто заготовка, а изысканная закуска, которая украсит и праздничный стол, и будничный ужин. Хрустящие, с яркой цитрусовой ноткой и ароматом свежего базилика — такие кабачки исчезают из банок мгновенно!

Готовим вместе

Возьмите 1 кг молодых цукини — они должны быть плотными, с нежной кожицей. Тщательно вымойте и нарежьте брусочками длиной 4–5 см. Два лимона помойте горячей водой (чтобы смыть воск) и нарежьте тонкими кружочками вместе с кожурой. Пучок свежего базилика промойте и обсушите.

Приготовьте маринад: в кастрюле смешайте 400 мл воды, 50 мл яблочного уксуса, 100 г сахара и 2 ст. л. соли. Доведите до кипения, помешивая, пока кристаллы не растворятся, затем остудите до комнатной температуры.

В большой эмалированной миске или пластиковом контейнере слоями выложите цукини, лимонные кружочки и листья базилика. Залейте остывшим маринадом, придавите тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. За это время кабачки пропитаются ароматами и слегка изменят цвет.

Через сутки слейте маринад в кастрюлю, добавьте 1 ч. л. белого перца горошком и доведите до кипения. Цукини разложите по стерильным банкам (лимоны и базилик можно выбросить — они уже отдали свой аромат). Кипящим маринадом залейте кабачки, сразу закатайте и переверните до остывания.

Через месяц можно пробовать! Эти цукини хороши и как самостоятельная закуска, и в салатах, и как гарнир к мясу.

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