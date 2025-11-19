Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот рецепт спас уже десятки бананов в моем холодильнике: готовлю такой хлеб к утреннему кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт я узнал от соседки, когда пожаловался, что постоянно выбрасываю почерневшие бананы. Она показала мне этот волшебный способ превращения перезрелых фруктов в нежнейший десерт. Теперь в нашей семье никто не грустит из-за темных бананов — все только радуются предстоящей выпечке.

Готовлю так: разминаю три банана вилкой в пюре, добавляю два яйца, мягкое сливочное масло (80 г), сахар (50 г), ванильный сахар (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.) и корицу (2 ч. л.). Взбиваю миксером около трех минут до однородности. Просеиваю муку (160 г) с разрыхлителем (10 г), аккуратно перемешиваю. Добавляю крупно нарезанный горький шоколад (70 г). Тесто выкладываю в форму, застеленную пергаментом, сверху украшаю половинками четвертого банана. Выпекаю при 170°C 45–50 минут. Проверяю зубочисткой — если она сухая, хлеб готов. Даю полностью остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

