Этот кекс будете готовить постоянно, стоит только раз попробовать: апельсиново-маковая вкуснятина

Откройте для себя апельсиново-маковый кекс — вкуснятина, которая станет фаворитом благодаря простоте и волшебному вкусу. Стоит только один раз попробовать, и вы будете готовить его постоянно!

Эта выпечка идеально подойдет для семейного чаепития, праздничного стола или в качестве сытного и ароматного завтрака. Кекс получается влажным, пышным и насыщенным.

Для приготовления понадобится: 2 средних апельсина, 150 г мака, 200 г муки, 200 г сахара, 4 яйца, 150 мл растительного масла без запаха, 10 г разрыхлителя, щепотка соли. Апельсины тщательно вымойте, снимите цедру с помощью мелкой терки. Выжмите сок, понадобится примерно 100–120 мл. Мак залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду и обсушите. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте растительное масло и апельсиновый сок. Добавьте цедру и мак. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в жидкую основу. Лопаткой вмешайте муку до однородности, но не долго. Перелейте тесто в форму для кекса. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кекс 40–50 минут до сухой зубочистки. Дайте ему полностью остыть в форме.

