Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом Лихачев: зарубежные партнеры очень заинтересованы в проектах малых АЭС

Зарубежные партнеры очень заинтересованы в проектах малых АЭС, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он отметил, что речь идет как о наземных, так и о плавучих станциях, передает пресс-служба кабмина.

Видим огромный интерес к малой мощности — как наземной, так и плавучей — у зарубежных партнеров, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что все международные проекты Росатома выполняются в установленные сроки. Он выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление. Лихачев добавил, что консолидированная инвестиционная программа госкорпорации до 2025 года составит 1,66 трлн рублей.

До этого генеральный директор Росатома сообщил, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня, они начались утром 18 января.