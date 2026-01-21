Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:01

Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом

Лихачев: зарубежные партнеры очень заинтересованы в проектах малых АЭС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зарубежные партнеры очень заинтересованы в проектах малых АЭС, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он отметил, что речь идет как о наземных, так и о плавучих станциях, передает пресс-служба кабмина.

Видим огромный интерес к малой мощности — как наземной, так и плавучей — у зарубежных партнеров, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что все международные проекты Росатома выполняются в установленные сроки. Он выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление. Лихачев добавил, что консолидированная инвестиционная программа госкорпорации до 2025 года составит 1,66 трлн рублей.

До этого генеральный директор Росатома сообщил, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Это позволило вернуть станцию к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня, они начались утром 18 января.

Россия
Росатом
Алексей Лихачев
АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.