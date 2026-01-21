Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:50

Озвучена причина экстренной посадки пассажирского лайнера в Красноярске

Лайнер Uzbekistan Airways экстренно сел в Красноярске из-за неисправности

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
Лайнер Boeing, совершавший рейс из Ташкента во Владивосток, выполнил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам, сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале. На борту самолета Uzbekistan Airways находились 122 человека, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Сама процедура прошла в штатном режиме.

21 января 2026 года в 14:46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways. <...> Сведений о пострадавших пассажирах не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технической неполадки. Вылет был перенесен на 09:30 по московскому времени. Специалисты провели работы по проверке состояния воздушного судна.

Кроме того, лайнер авиакомпании AIMasria Universal Airlines, летевший из Египта, выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, причиной происшествия стало задымление, появившееся в багажном отсеке воздушного судна.

