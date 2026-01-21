Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе» Запросы с именем Долиной в «Яндексе» приблизились к 4 млн за месяц

Количество поисковых запросов с именем народной артистки России Ларисы Долиной в «Яндексе» почти достигло 4 млн, сообщает ТАСС. Показатель оказался значительно выше, чем у других популярных российских исполнителей.

По данным анализирующего статистику поисковых запросов сервиса «Яндекс Вордстат», в период с 20 декабря 2025 года по 20 января 2026 года имя Ларисы Долиной пользователи вводили 3,94 млн раз. Этот результат в два-три раза превышает показатели других известных артистов.

Народную артистку России Надежду Кадышеву и заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову, которые вновь набрали популярность в 2025 году, за аналогичный период искали чуть более 1 млн раз каждую.

Запросы с именем певца Баста за месяц составили 1,323 млн. Полину Гагарину пользователи искали 603 тыс. раз, Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова — чуть более полумиллиона раз, а рок-группу «Звери» — около 55 тыс. раз, что примерно в 70 раз меньше, чем показатель Ларисы Долиной.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации искусственного пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для народной артистки России могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев.