Сегодня «вассалы» Соединенных Штатов в Европе находятся перед трудным выбором, такое мнение в социальной сети X высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он ответил на высказывание премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, что быть счастливым вассалом — одно, а несчастным рабом — немного другое.

Трудный выбор вассалов, — заметил Дмитриев.

Ранее де Вевер заявил, что США более нельзя рассматривать в качестве союзника Европы. По словам бельгийского премьера, его потрясло, как американская делегация отказалась принимать сторону Украины. Он отметил, что перемены в поведении Вашингтона связаны с глубокими структурными изменениями, имеющими долгосрочный характер.

При этом, как считает турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз, если американские вооруженные силы начнут операцию в Гренландии, НАТО ждет крах. Он убежден, что такие действия также положат конец оборонному сотрудничеству между Соединенными Штатами и Брюсселем.