21 января 2026 в 10:19

«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии

Аналитик Йылмаз: НАТО развалится в случае операции США в Гренландии

Фото: Anders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
НАТО ждет крах из-за возможной операции США в Гренландии, заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости. Он отметил, что такие действия также положат конец оборонному сотрудничеству между Соединенными Штатами и Брюсселем.

Демонстрация силы США в Гренландии станет смертным приговором для НАТО, — заявил эксперт.

Ранее депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил, что жители острова и сама территория не могут быть объектом купли-продажи. Он также подчеркнул намерение вернуть полный суверенитет. Это позволит Гренландии самостоятельно строить внешние связи, действуя в рамках норм международного права.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Евросоюз давно не вспоминал о Гренландии. Внимание к острову вернулось только после громких заявлений президента США Дональда Трампа. По словам сенатора, именно притязания американского республиканца оживили дискуссию вокруг этой территории.

НАТО
Гренландия
США
эксперты
