20 января 2026 в 20:20

«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США

Премьер Бельгии де Вевер: США более нельзя считать союзником Европы

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press
США более нельзя рассматривать в качестве союзника Европы, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, которые передает ТАСС, его потрясло, как американская делегация отказалась принимать сторону Украины.

К сожалению, нет. Я был бы рад подтвердить, что они являются союзником Европы, но тогда они должны вести себя, как союзник. <…> На встрече «коалиции желающих» в поддержку Украины США просто заявляют, что не будут выбирать сторону демократических союзных стран, — заявил он.

Де Вевер отметил, что перемены в поведении Соединенных Штатов связаны не столько с изменением политического руководства, сколько с глубокими структурными изменениями, имеющими долгосрочный характер. Он подчеркнул, что гибель «атлантизма» повлечет за собой конец процесса глобализации.

Ранее де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

