Стая ротвейлеров напала на детей в коттеджном поселке под Москвой

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения ротвейлеров на катавшихся с горки детей, сообщает Следственный комитет России. В результате инцидента один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел 16 января на территории закрытого коттеджного поселка «Мининская Поляна» в Раменском округе. По данным следствия, стая из четырех собак — трех ротвейлеров и одной дворняги — напала на детей во время катания на самодельной горке.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил доложить ему о ходе расследования.

Как сообщал портал Regions.ru, шестилетние мальчик и девочка сумели отбиться от животных и убежать к соседям, однако четырехлетний мальчик не успел скрыться. Собаки искусали ребенка, после чего его доставили в одну из московских больниц. Врачи наложили пострадавшему 25 швов и установили лангету, мальчику запрещено ходить как минимум в течение месяца.

Отец ребенка Денис рассказал, что около года назад один из тех же ротвейлеров растерзал козу и покусал мужчину. По его словам, хозяин собак признал, что забыл закрыть вольер, и предложил выплатить компенсацию.

Ранее в Санкт-Петербурге собака укусила за лицо пятилетнюю девочку, которая с разрешения хозяйки гладила животное. Ребенку провели экстренную операцию и назначили уколы от бешенства. В настоящее время пострадавшая девочка проходит лечение, а мать намерена обратиться в полицию с заявлением.