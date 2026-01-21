Сосед с химикатами «отомстил» семье с малышом после визита полиции

В Подмосковье мужчина облил семью с младенцем химикатом после звонка в полицию

Мужчина напал на соседей и облил их содержимым химического баллончика в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал «112». Пострадал также годовалый ребенок. По словам жильцов, ночью соседи шумели, и семья вызвала полицию.

Утром в квартире пострадавших отключился свет, и отец вышел в подъезд, чтобы включить рубильник. В этот момент на него напал агрессор из соседней квартиры и распылил химическое вещество, а затем облил им и младенца.

Семья рассказала, что у всех членов семьи диагностированы ожоги, а ребенка доставили в больницу. Они написали заявление, нападавшего ищут.

