21 января 2026 в 12:03

Сосед с химикатами «отомстил» семье с малышом после визита полиции

В Подмосковье мужчина облил семью с младенцем химикатом после звонка в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина напал на соседей и облил их содержимым химического баллончика в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал «112». Пострадал также годовалый ребенок. По словам жильцов, ночью соседи шумели, и семья вызвала полицию.

Утром в квартире пострадавших отключился свет, и отец вышел в подъезд, чтобы включить рубильник. В этот момент на него напал агрессор из соседней квартиры и распылил химическое вещество, а затем облил им и младенца.

Семья рассказала, что у всех членов семьи диагностированы ожоги, а ребенка доставили в больницу. Они написали заявление, нападавшего ищут.

Ранее жительница Екатеринбурга ударила поводком годовалую дочь соседки на улице Молотобойцев. Она шла с собакой навстречу семье и неожиданно набросилась на девочку, которая возвращалась вместе с родителями с детской площадки. С ними также был восьмилетний сын.

В Ульяновске до этого мужчина с канцелярским ножом напал на сотрудника ПВЗ. Агрессор оскорбил молодого человека из-за внешнего вида, после чего набросился на работника. Сотрудник отбивался от него настольным тепловентилятором.

