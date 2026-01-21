Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:03

SHOT: силовики нагрянули в офис и. о. главы Сергиева Посада

SHOT: в кабинете и. о. главы Сергиева Посада Тостановского начались обыски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранители начали обыски в администрации подмосковного города Сергиев Посад. Согласно версии канала, причиной стали подозрения во взяточничестве и коррупции исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского.

SHOT отметил, что ночью 21 января обыски прошли в его доме, а сейчас — на рабочем месте. Причем, как уточнил канал, в 2013 году против чиновника заводили уголовное дело из-за нанесения вреда охранной зоне древнего городища Радонеж в Сергиево-Посадском районе.

Ранее обыски прошли в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в станице Новонекрасовской, бюджет которого достиг 2 млрд рублей.

До этого суд арестовал имущество экс-замглавы администрации Мелеузовского района Башкирии. За четыре года он вместе с женой и ее матерью приобрел 13 квартир и два автомобиля общей стоимостью более 44 млн рублей. При этом законность происхождения денежных средств не подтверждена.

обыски
Сергиев Посад
чиновники
взятки
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.