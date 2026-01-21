SHOT: силовики нагрянули в офис и. о. главы Сергиева Посада SHOT: в кабинете и. о. главы Сергиева Посада Тостановского начались обыски

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранители начали обыски в администрации подмосковного города Сергиев Посад. Согласно версии канала, причиной стали подозрения во взяточничестве и коррупции исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского.

SHOT отметил, что ночью 21 января обыски прошли в его доме, а сейчас — на рабочем месте. Причем, как уточнил канал, в 2013 году против чиновника заводили уголовное дело из-за нанесения вреда охранной зоне древнего городища Радонеж в Сергиево-Посадском районе.

Ранее обыски прошли в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в станице Новонекрасовской, бюджет которого достиг 2 млрд рублей.

До этого суд арестовал имущество экс-замглавы администрации Мелеузовского района Башкирии. За четыре года он вместе с женой и ее матерью приобрел 13 квартир и два автомобиля общей стоимостью более 44 млн рублей. При этом законность происхождения денежных средств не подтверждена.