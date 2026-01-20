Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок

Беру майонез и готовлю нежнейшие кексы за 20 минут! Майонез, состоящий из яиц и масла, гарантирует кексам идеальную бархатистую текстуру. Такие маффины долго остаются свежими.

С этим простым рецептом можно приготовить кексы с многочисленными версиями начинок. Для этого достаточно добавить в тесто горсть тертого шоколада или ягод (свежие или замороженные), кусочки фруктов, орехи или цукаты.

Рецепт: вам понадобится 2 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 200 г майонеза, 1,5–2 стакана муки (250–300 г), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте майонез и ванилин. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Замесите однородное тесто средней густоты. Если хотите, добавьте начинку и перемешайте. Тесто разложите по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20 минут до сухой зубочистки. Дайте кексам немного остыть в формах.

