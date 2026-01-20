Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:31

Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру майонез и готовлю нежнейшие кексы за 20 минут! Майонез, состоящий из яиц и масла, гарантирует кексам идеальную бархатистую текстуру. Такие маффины долго остаются свежими.

С этим простым рецептом можно приготовить кексы с многочисленными версиями начинок. Для этого достаточно добавить в тесто горсть тертого шоколада или ягод (свежие или замороженные), кусочки фруктов, орехи или цукаты.

Рецепт: вам понадобится 2 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 200 г майонеза, 1,5–2 стакана муки (250–300 г), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте майонез и ванилин. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Замесите однородное тесто средней густоты. Если хотите, добавьте начинку и перемешайте. Тесто разложите по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20 минут до сухой зубочистки. Дайте кексам немного остыть в формах.

Ранее стало известно, как приготовить шарлотку на творожном тесте.

Проверено редакцией
Читайте также
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Общество
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Общество
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Два апельсина и горстка муки — пеку яркий кекс-кольцо. Мягкий, вкусный, с хрустящей корочкой
Общество
Два апельсина и горстка муки — пеку яркий кекс-кольцо. Мягкий, вкусный, с хрустящей корочкой
Шоколадный кекс с жидкой серединкой в микроволновке: вкуснятина с какао за 5 минут
Общество
Шоколадный кекс с жидкой серединкой в микроволновке: вкуснятина с какао за 5 минут
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
кексы
рецепты
выпечка
маффины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок Беру майонез и готовлю нежнейшие кексы за 20 минут! Майонез, состоящий из яиц и масла, гарантирует кексам идеальную бархатистую текстуру. Такие маффины долго остаются свежими.
2 яйца
1 стакан сахара (200 г)
200 г майонеза
1,5-2 стакана муки (250-300 г)
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
ванилин по вкусу
>
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте майонез и ванилин.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Замесите однородное тесто средней густоты.
Если хотите, добавьте начинку и перемешайте.
Тесто разложите по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3.
Выпекайте 20 минут до сухой зубочистки.
Дайте кексам немного остыть в формах.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.