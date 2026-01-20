Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:05

Это не драники, а хрустящее чудо: картофельные розочки с чесноком и пармезаном. Красиво, сытно, пальчики оближешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — настоящий картофельный ренессанс, где привычный вкус драников облачается в изысканную и праздничную форму. Тончайшие слайсы картофеля, закрученные в нежные розочки, при запекании превращаются в хрустящие снаружи и тающие внутри цветы с насыщенным ароматом чеснока и пармезана. Они не только удивляют своим видом, но и покоряют насыщенным вкусом, что делает их идеальной заменой обычным оладьям для особенного завтрака или яркой закуски к любому столу.

Вам потребуется: 4 крупные картофелины, 50 г тертого пармезана, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. картофельного крахмала, соль, молотый черный перец по вкусу. Картофель нарежьте тончайшими слайсами (удобно использовать овощечистку или мандолину). В миске смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Добавьте картофельные слайсы и аккуратно перемешайте, чтобы все ломтики покрылись смесью. Посыпьте крахмалом. Каждый слайс сверните в неплотный рулетик и поставьте вертикально в форму для запекания, слегка расправляя верхние края, чтобы получилась розочка. Посыпьте каждую «розу» пармезаном. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и хрустящих краев. Подавайте горячими с соусом на основе сметаны и укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
Общество
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Семья и жизнь
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Семья и жизнь
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Обжарьте капусту с грибами и залейте яйцом: открытый пирог-киш готовится быстро — сытный, как полноценный обед
Общество
Обжарьте капусту с грибами и залейте яйцом: открытый пирог-киш готовится быстро — сытный, как полноценный обед
картофель
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.