Это не драники, а хрустящее чудо: картофельные розочки с чесноком и пармезаном. Красиво, сытно, пальчики оближешь

Это блюдо — настоящий картофельный ренессанс, где привычный вкус драников облачается в изысканную и праздничную форму. Тончайшие слайсы картофеля, закрученные в нежные розочки, при запекании превращаются в хрустящие снаружи и тающие внутри цветы с насыщенным ароматом чеснока и пармезана. Они не только удивляют своим видом, но и покоряют насыщенным вкусом, что делает их идеальной заменой обычным оладьям для особенного завтрака или яркой закуски к любому столу.

Вам потребуется: 4 крупные картофелины, 50 г тертого пармезана, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. картофельного крахмала, соль, молотый черный перец по вкусу. Картофель нарежьте тончайшими слайсами (удобно использовать овощечистку или мандолину). В миске смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Добавьте картофельные слайсы и аккуратно перемешайте, чтобы все ломтики покрылись смесью. Посыпьте крахмалом. Каждый слайс сверните в неплотный рулетик и поставьте вертикально в форму для запекания, слегка расправляя верхние края, чтобы получилась розочка. Посыпьте каждую «розу» пармезаном. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и хрустящих краев. Подавайте горячими с соусом на основе сметаны и укропа.

