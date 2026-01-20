Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:26

Глава Минфина США пригрозил покупателям российской нефти

Бессент допустил возможность введения 500% пошлин для покупателей нефти из РФ

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает правом радикально повысить импортные пошлины для покупателей российской нефти до 500%, заявил министр финансов США Скотт Бессент в беседе с Fox Business. По его словам, для этого главе государства не потребуется одобрения со стороны сената.

Как пояснил министр, такие меры могут быть реализованы на основе существующего законодательства о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). При этом он отметил, что верхняя палата Конгресса США готова предоставить Трампу дополнительные полномочия для подобных решений.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, которые содействуют операциям по ее реализации.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые санкции наносят вред налаживанию российско-американских отношений. Так он прокомментировал сообщение западных СМИ о планах США ввести новые ограничения против энергетического сектора России. По словам Пескова, в Кремле осведомлены о планах Белого дома.

