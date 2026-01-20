Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:36

Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира Трампа

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подписал документ о присоединении республики к Совету мира по сектору Газа и становлении его учредителем. По его словам, которые передает БелТА, процедура была проведена в полном соответствии с требованиями, обозначенными американским лидером Дональдом Трампом.

Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь МИД Белорусси Руслан Варанков заявил, что страна получила личное обращение Трампа с предложением стать учредителем Совета мира. Отмечалось, что Лукашенко воспринял эту инициативу положительно.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.

