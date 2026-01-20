Атака США на Венесуэлу
Автоюрист рассказал, как бороться с произволом коллекторов на дороге

Автоюрист Никитин: инциденты с коллекторами на трассе необходимо фиксировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Напавшие на 20-летнего юношу и его несовершеннолетнего брата в коттеджном поселке Подолье Новой Москвы могут быть коллекторами, допустил в беседе с NEWS.ru автоюрист Михаил Никитин. При этом он пояснил, что отношения коллекторов с должниками регулируются федеральным законом №230-ФЗ, где прямо предусмотрен запрет на применение физической силы и оскорблений.

Подобные инциденты имеют место. Вопрос привлечения к ответственности людей, творящих подобный беспредел, зависит от принципиальности пострадавшей стороны. Применительно к инциденту: в очередной раз демонстрация необходимости иметь установленный и работающий видеорегистратор в салоне транспортного средства, — сказал Никитин.

Он добавил, что в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью владельца авто. оптимальным вариантом в такой ситуации будет закрытие машины на центральный замок. Также возможно привлечение правоохранительных органов и знакомых в качестве «поддержки».

Инцидент произошел вечером 14 января. Пострадавший Дмитрий Краснов утверждает, что уже подъезжал с братом к дому, когда дорогу ему перекрыл другой автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные пытались раз разбить стекло иномарки, кидались на капот, а когда юноша открыл окно, избили его и попытались вытащить из машины. Их отвлекли прохожие, а Дмитрий с братом добежали до дома и вызвали полицию. Информацию о происшествии распространили Telegram-каналы.

Дмитрий запомнил номер одного из автомобилей нападавших. По его словам, в полиции ему сообщили, что мужчины числятся сотрудниками одной из известных лизинговых компаний.

Ранее в Кировске после погони со стрельбой задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,25 мг/л, что почти в восемь раз превышает допустимую норму.

