20 января 2026 в 18:17

Прозоров назвал приговор обвиняемым в покушении на него показательным

Василий Прозоров Василий Прозоров Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал приговор обвиняемым в покушении на него показательным примером для всех, кто поддается на уговоры украинских спецслужб, сообщает ТАСС. По его словам, судьба осужденных должна стать предупреждением для других.

Доказательная база, собранная следствием и оперативными службами, исчерпывающая. <...> Самое главное в этом вопросе — это показательный пример для всех тех, кто поддается на уговоры украинских спецслужб. Судьба у вас у всех будет одинаковая, — заключил Прозоров.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о подрыве машины Прозорова в Москве. Гражданин Молдавии Иван Паскарь получил 24 года колонии, а россиянин Владимир Головченко — 26 лет, обоим назначили крупные штрафы и ограничение свободы после освобождения. Суд признал преступление террористическим.

До этого Прозоров заявил, что детективов Национального антикоррупционного бюро Украины готовили в ФБР. Он назвал НАБУ американским проектом, созданным для формирования параллельной правоохранительной системы на Украине после Майдана.

