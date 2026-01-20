Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:00

Обжарьте капусту с грибами и залейте яйцом: открытый пирог-киш готовится быстро — сытный, как полноценный обед

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обжарьте капусту с грибами и залейте яйцом: открытый пирог-киш готовится быстро — сытный, как полноценный обед. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина, которое соберет всю семью за столом без долгого стояния у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, рассыпчатое песочное основание, сочная начинка из тушеной капусты с ароматными грибами и золотистая, нежная заливка на основе яиц и сливок, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: упаковка готового песочного или слоеного теста (500 г), 400 г белокочанной капусты, 300 г шампиньонов, луковица, 150 г сливок (20%), 3 яйца, 100 г сыра (сулугуни или адыгейского), соль, черный перец, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, затем капусту. Тушите под крышкой 15 минут до мягкости, посолите и поперчите. Тесто раскатайте, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите остывшую начинку. Взбейте яйца со сливками и тертым сыром, залейте смесью начинку. Выпекайте киш в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до зарумянивания. Подавайте теплым, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закуски на скорую руку. Подходят для любого стола
Общество
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закуски на скорую руку. Подходят для любого стола
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Если завалялась пачка теста — пеку быстрый киш: невероятная вкуснятина с курицей и грибами
Общество
Если завалялась пачка теста — пеку быстрый киш: невероятная вкуснятина с курицей и грибами
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Общество
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Если при похудении хочется чего-то вкусного, готовлю этот киш с курицей: 140 ккал на 100 г
Общество
Если при похудении хочется чего-то вкусного, готовлю этот киш с курицей: 140 ккал на 100 г
рецепты
пироги
киш
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.