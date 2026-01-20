Обжарьте капусту с грибами и залейте яйцом: открытый пирог-киш готовится быстро — сытный, как полноценный обед. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина, которое соберет всю семью за столом без долгого стояния у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, рассыпчатое песочное основание, сочная начинка из тушеной капусты с ароматными грибами и золотистая, нежная заливка на основе яиц и сливок, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: упаковка готового песочного или слоеного теста (500 г), 400 г белокочанной капусты, 300 г шампиньонов, луковица, 150 г сливок (20%), 3 яйца, 100 г сыра (сулугуни или адыгейского), соль, черный перец, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, затем капусту. Тушите под крышкой 15 минут до мягкости, посолите и поперчите. Тесто раскатайте, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите остывшую начинку. Взбейте яйца со сливками и тертым сыром, залейте смесью начинку. Выпекайте киш в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до зарумянивания. Подавайте теплым, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.