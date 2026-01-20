Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 08:46

Если завалялась пачка теста — пеку быстрый киш: невероятная вкуснятина с курицей и грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда в морозилке лежит корж слоеного теста и ждет своего часа. Вот в такие моменты я и готовлю этот киш — сытный, ароматный и очень домашний. Нежная заливка, сочная курица, грибы и румяная корочка… Отличный вариант и для ужина, и к приходу гостей. Готовится просто, а выглядит так, будто стояла у плиты полдня.

Ингредиенты: куриное филе — 650 г, шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 шт., слоеное бездрожжевое тесто — 1 корж, яйца — 4 шт., сливки 20% — 200 мл, сыр — 150 г, соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук мелко нарезаю и обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю нарезанное куриное филе и быстро обжариваю, чтобы мясо «запечаталось» со всех сторон, солю и перчу. Перекладываю курицу в миску. В той же сковороде обжариваю нарезанные грибы до выпаривания жидкости, приправляю по вкусу. Для заливки в миске соединяю яйца, сливки, соль, перец, сушеный чеснок и тертый сыр, хорошо перемешиваю венчиком. Слоеное тесто распределяю по форме, формируя бортики. Выкладываю курицу с грибами, заливаю сырно-яичной смесью. Выпекаю при 180 °C примерно 25–35 минут, пока заливка не схватится, а верх не станет золотистым. Даю кишу немного остыть — так он лучше режется.

Ранее мы готовили курочку гедлибже. Секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде.

