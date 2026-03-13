Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 07:07

Не синнабоны, а наши родные: плюшки, которые пеклись в каждой семье. Простой рецепт на кефире, а результат — нежная, воздушная выпечка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Есть запахи, которые мгновенно стирают время. Теплый ванильный аромат, идущий от только что испеченных плюшек, — один из них. Он возвращает в бабушкину кухню, где на столе, застеленном вышитой скатертью, дымится чайник, а на тарелке горкой лежат румяные сахарные сердечки.

Что понадобится

Мука пшеничная (около 400 г), кефир 2,5% жирности (250 мл), сода пищевая (1 ч. л.), сахарный песок (100 г + для посыпки), яйцо куриное (1 шт.), масло сливочное (70 г + для смазывания), ванильный сахар (10 г), соль (щепотка), сахарная пудра для подачи.

Как я его готовлю

Достаю кефир из холодильника заранее, чтобы он стал комнатной температуры. Выливаю в просторную миску, добавляю соду и аккуратно перемешиваю. Оставляю на 5–7 минут: за это время смесь начнет пениться и увеличится в объеме — это верный знак, что реакция пошла. В эту же миску вбиваю яйцо, всыпаю сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно все взбиваю венчиком до однородности. Отдельно растапливаю 70 г сливочного масла и даю ему немного остыть, после чего тонкой струйкой вливаю в кефирную основу, постоянно помешивая.

Теперь начинаю постепенно подсыпать просеянную муку, замешивая сначала ложкой, а затем руками мягкое, немного липнущее тесто. Формирую шар, накрываю миску пищевой пленкой или полотенцем и оставляю в теплом месте на 20 минут для отдыха. Тем временем растапливаю еще немного масла для смазки и подготавливаю противень, застелив его пергаментом. Подошедшее тесто делю на 10–12 равных частей и скатываю каждую в аккуратный шарик.

Работаю с одним шариком за раз: раскатываю его в овальный пласт толщиной около 3–4 мм. Смазываю всю поверхность растопленным маслом при помощи кисточки и слегка присыпаю сахарным песком. Аккуратно сворачиваю пласт в неплотный рулет, начиная с длинной стороны. Затем складываю этот рулет пополам, соединяю концы и хорошо защипываю их — получается основа будущего сердечка. Острым ножом делаю продольный разрез со стороны сгиба, не доходя примерно 1,5 см до защепленного конца, и аккуратно разворачиваю две половинки наружу, формируя узнаваемую форму. Таким же образом оформляю все заготовки. Накрываю полотенцем и даю постоять 10 минут, пока разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю плюшки на среднем уровне 20–25 минут до красивого золотистого оттенка.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
