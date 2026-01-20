Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:16

Выпавший из грузовика контейнер влетел в автобус в Перми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выпавший из грузовика контейнер влетел в автобус в Перми, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс региона. Отмечается, что пассажиры и водитель не пострадали.

Водитель автобуса № 206 заметил, что контейнер начинает падать с платформы, максимально попытался прижаться к обочине и затормозить. Однако все равно при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилось правое зеркало заднего вида. Водитель и пассажиры не пострадали, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Кемерово водитель автобуса умер прямо за рулем во время движения по маршруту. Скончавшемуся мужчине был 61 год. Точная причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Пассажиры общественного транспорта в результате этого происшествия не пострадали.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.

