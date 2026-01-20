Выпавший из грузовика контейнер влетел в автобус в Перми, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс региона. Отмечается, что пассажиры и водитель не пострадали.

Водитель автобуса № 206 заметил, что контейнер начинает падать с платформы, максимально попытался прижаться к обочине и затормозить. Однако все равно при падении контейнера у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилось правое зеркало заднего вида. Водитель и пассажиры не пострадали, — рассказали в ведомстве.

