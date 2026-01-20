Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе ТАСС: Дмитриев проведет несколько встреч в Давосе

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, сообщило ТАСС. Отмечается, что у него состоится несколько встреч.

В частности, 20 января, Дмитриев проведет переговоры со специальным представителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Стороны обсудят мирный план США по Украине.

Ранее Дмитриев иронично выразился относительно группы стран, оказывающих поддержку Украине, обозначив их как «коалицию наказанных». При этом он разместил фотографию лидеров указанных государств вместе с комментарием. Эта коалиция объединяет порядка тридцати стран, большинство из которых являются европейскими государствами.

До этого газета Politico сообщила, что участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Там отметили, что американский лидер Дональд Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.