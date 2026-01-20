Атака США на Венесуэлу
Приготовление вкусной подливы для котлет значительно улучшает простое блюдо. Подлива с томатной пастой готовится быстро и требует доступных продуктов: одна головка репчатого лука, одна морковь, две столовые ложки томатной пасты, столовая ложка пшеничной муки, 400–500 мл воды или мясного бульона, растительное масло, соль, сахар и специи по вкусу.

Лук нарезают мелкими кубиками, морковь натирают на крупной терке. Овощи пассеруют на разогретом растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. К овощам добавляют томатную пасту и обжаривают вместе в течение 1–2 минут, постоянно помешивая.

Затем в сковороду всыпают муку и быстро перемешивают с овощами, чтобы не образовалось комков. Прожаривают муку около минуты, до появления орехового аромата. После этого тонкой струйкой, активно размешивая, вливают воду или бульон комнатной температуры. Доводят соус до кипения, убавляют огонь и варят 5–7 минут до загустения. В конце добавляют соль, щепотку сахара для баланса кислоты, лавровый лист и молотый перец.

Готовую томатную подливу можно сразу подавать к котлетам или другим мясным блюдам. Она отлично сочетается с гарнирами из картофеля, круп или макарон. Такой соус для котлет получается насыщенным, с приятной бархатистой текстурой и легкой кислинкой.

Ранее мы поделились рецептом праздничных расстегаев с семгой.

