Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!

Приготовление праздничных блюд для Крещения Господня часто включает традиционную выпечку. Расстегаи с рыбой являются отличным выбором для праздничного стола. Для теста используют 500 грамм муки, 250 мл молока, одно яйцо, 50 грамм сливочного масла, столовую ложку сахара, чайную ложку соли и 10 грамм сухих дрожжей. Для начинки подготавливают 500 грамм филе красной рыбы (семги, форели) или судака, одну луковицу, 50 грамм сливочного масла, соль, перец и укроп.

Из перечисленных ингредиентов замешивают мягкое дрожжевое тесто. Его ставят в теплое место для подъема примерно на час. Филе рыбы нарезают небольшими кубиками. Лук шинкуют и пассеруют на сливочном масле до мягкости, затем смешивают с рыбой, добавляют соль, перец и рубленый укроп.

Подошедшее тесто обминают и делят на равные части. Каждую часть раскатывают в круглую лепешку. В центр выкладывают рыбную начинку. Края лепешки защипывают, оставляя в центре небольшое отверстие («расстегнутое» место). Расстегаи раскладывают на противне, дают расстояться 15-20 минут, затем смазывают взбитым яйцом. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до румяного цвета.

Горячие расстегаи с рыбой подают к праздничному столу. Это блюдо символично для праздника, связанного с водой и рыбой. Выпечка на Крещение получается очень сытной, ароматной и соответствует духу праздника.

