День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:32

Эти подарки учителям на 1 Сентября — табу! Список запрещенных презентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В День знаний принято преподнести учителю подарок, однако не каждый презент подойдет для этого праздника. Рассказываем, какие подарки учителям на 1 Сентября — табу.

Список запрещенных презентов открывают алкоголь, деньги в конверте или дорогие украшения — это неуместно дарить на 1 Сентября. Парфюмерия, косметика и средства гигиены слишком личные и могут не подойти получателю, а съедобные букеты часто портятся и вызывают аллергию. Мягкие игрушки и бесполезные сувениры (магниты, тарелки) обычно пылятся на полках, а билеты на мероприятия навязывают учителю планы.

Лучше избегать подарков, связанных с работой (канцелярия, указки): они напоминают о трудовых буднях, а не о празднике. Оптимальный вариант — символический презент от класса (общий букет, открытка ручной работы) или полезные мелочи (ежедневник, термокружка).

Ранее родителям дали советы, как морально подготовить первоклассника к школе.

подарки
1 сентября
День знаний
учителя
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.