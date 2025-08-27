Эти подарки учителям на 1 Сентября — табу! Список запрещенных презентов

В День знаний принято преподнести учителю подарок, однако не каждый презент подойдет для этого праздника. Рассказываем, какие подарки учителям на 1 Сентября — табу.

Список запрещенных презентов открывают алкоголь, деньги в конверте или дорогие украшения — это неуместно дарить на 1 Сентября. Парфюмерия, косметика и средства гигиены слишком личные и могут не подойти получателю, а съедобные букеты часто портятся и вызывают аллергию. Мягкие игрушки и бесполезные сувениры (магниты, тарелки) обычно пылятся на полках, а билеты на мероприятия навязывают учителю планы.

Лучше избегать подарков, связанных с работой (канцелярия, указки): они напоминают о трудовых буднях, а не о празднике. Оптимальный вариант — символический презент от класса (общий букет, открытка ручной работы) или полезные мелочи (ежедневник, термокружка).

