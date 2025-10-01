Эти гренки вкуснее любых других! Для любителей бородинского хлеба самое то! С чесночком и сыром

Эти гренки я готовлю, когда хочется чего-то простого, но в то же время невероятно вкусного и ароматного. Бородинский хлеб с его особенным вкусом и кориандром идеально сочетается с расплавленным сыром и чесноком. Закуска получается такой аппетитной, что миска пустеет за считаные минуты! Я часто делаю эти гренки, когда приходят друзья — они становятся настоящим хитом вечера. А готовятся они так быстро, что вы успеете их приготовить, пока гости раздеваются в прихожей.

Нам понадобится: полбуханки бородинского хлеба, 200 г твердого сыра, 3–4 зубчика чеснока, 100 г сливочного масла, пучок зелени (петрушка или укроп). Духовку разогреваем до 180 °C. Хлеб нарезаем ломтиками толщиной 1,5–2 см.

Сыр натираем на средней терке. Чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим. Масло растапливаем и смешиваем с чесноком и зеленью.

Каждый ломтик хлеба смазываем чесночным маслом с двух сторон. Сверху обильно посыпаем тертым сыром. Выкладываем гренки на противень с пергаментом. Запекаем 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подаем сразу, пока они хрустящие!

