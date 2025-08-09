Эта запеканка с сырной корочкой просто улет! Нужны кабачки, фарш и помидоры! Это блюдо — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Нежная основа из кабачка, ароматный мясной фарш и аппетитная сырная шапка — всё это готовится буквально за полчаса!
Ингредиенты
- Кабачок — 1 крупный (около 500 г)
- Фарш мясной (свино-говяжий) — 300 г
- Помидоры — 3–4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Сыр — 100 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Фарш обжариваем на сковороде с маслом 5–7 минут, затем добавляем мелко нарезанный лук и готовим ещё 3 минуты. Вводим томатную пасту, солим, перчим и тушим под крышкой 5 минут. Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка отжимаем сок.
- В смазанную форму выкладываем слоями: половину кабачка (немного подсаливаем), мясной фарш, оставшийся кабачок, кружочки помидоров. Яйца взбиваем со сметаной, солим и равномерно заливаем смесью запеканку. Сверху посыпаем тёртым сыром.
- Запекаем. Духовка, разогретая до 200 °C, 25–30 минут до золотистой корочки.
