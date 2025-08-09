Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:30

Эта запеканка с сырной корочкой просто улет! Нужны кабачки, фарш и помидоры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка с сырной корочкой просто улет! Нужны кабачки, фарш и помидоры! Это блюдо — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Нежная основа из кабачка, ароматный мясной фарш и аппетитная сырная шапка — всё это готовится буквально за полчаса!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 крупный (около 500 г)
  • Фарш мясной (свино-говяжий) — 300 г
  • Помидоры — 3–4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Фарш обжариваем на сковороде с маслом 5–7 минут, затем добавляем мелко нарезанный лук и готовим ещё 3 минуты. Вводим томатную пасту, солим, перчим и тушим под крышкой 5 минут. Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка отжимаем сок.
  2. В смазанную форму выкладываем слоями: половину кабачка (немного подсаливаем), мясной фарш, оставшийся кабачок, кружочки помидоров. Яйца взбиваем со сметаной, солим и равномерно заливаем смесью запеканку. Сверху посыпаем тёртым сыром.
  3. Запекаем. Духовка, разогретая до 200 °C, 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
фарш
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.