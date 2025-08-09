Эта запеканка с сырной корочкой просто улет! Нужны кабачки, фарш и помидоры

Эта запеканка с сырной корочкой просто улет! Нужны кабачки, фарш и помидоры! Это блюдо — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Нежная основа из кабачка, ароматный мясной фарш и аппетитная сырная шапка — всё это готовится буквально за полчаса!

Ингредиенты

Кабачок — 1 крупный (около 500 г)

Фарш мясной (свино-говяжий) — 300 г

Помидоры — 3–4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 100 г

Сыр — 100 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Фарш обжариваем на сковороде с маслом 5–7 минут, затем добавляем мелко нарезанный лук и готовим ещё 3 минуты. Вводим томатную пасту, солим, перчим и тушим под крышкой 5 минут. Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка отжимаем сок. В смазанную форму выкладываем слоями: половину кабачка (немного подсаливаем), мясной фарш, оставшийся кабачок, кружочки помидоров. Яйца взбиваем со сметаной, солим и равномерно заливаем смесью запеканку. Сверху посыпаем тёртым сыром. Запекаем. Духовка, разогретая до 200 °C, 25–30 минут до золотистой корочки.

