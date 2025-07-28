Эта «Мимоза» легче воздуха — вкус классики без тяжести в желудке

Эта «Мимоза» легче воздуха — вкус классики без тяжести в желудке

Легкая версия салата «Мимоза» сохраняет нежный слоеный вкус классического рецепта, но без ощущения тяжести в желудке. Преимущества: на 30% меньше калорий (всего 120 ккал/100 г), легко усваивается, содержит больше клетчатки.

Для приготовления выложите слоями: 200 г отварного филе минтая (разобрать на волокна), 2 натертых яйца, 1 натертое зеленое яблоко, 2 натертые отварные картофелины, 1 натертую морковь. Каждый слой смазывайте смесью из 150 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы и сока лимона. Верх украсьте 1 ст. л. мелко натертого желтка. Дайте настояться 2 часа в холодильнике.

Эта «Мимоза» легче воздуха, а ее вкус — нежный баланс морской свежести, сладковатых овощей и легкой кислинки, без привычной маслянистости. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от любимых вкусов!

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