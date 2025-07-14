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14 июля 2025 в 23:00

Забудьте про голодные диеты: этот салат с курицей насытит на 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат сочетает в себе нежное куриное филе, хрустящие овощи и пикантный соус, создавая идеальный баланс белков и клетчатки. Он насытит на 100% и с легкостью заменит ужин. После такого приема пищи вы не останетесь голодными.

Для приготовления обжарьте 200 г куриного филе, нарежьте кубиками 1 огурец, 1 помидор, половинку авокадо и 50 г листового салата. Смешайте ингредиенты, добавьте горсть сухариков и заправьте соусом из 2 ст. л. греческого йогурта, 1 ч. л. горчицы, сока половины лимона и 1 измельченного зубчика чеснока.

Этот салат — полноценный прием пищи, его вкус — насыщенный, с яркими нотками чеснока, легкой кислинкой лимонного сока и сливочными акцентами авокадо. Он не только утолит голод, но и подарит чувство легкости. С ним вы забудете про голодные диеты.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки.

курица
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рецепты
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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