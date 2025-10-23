Военэксперт ответил, как парализовать железнодорожную логистику ВСУ

Опыт рельсовой войны времен Великой Отечественной может существенно затруднить логистику Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Альтернативным методом, по его словам, может стать массовое применение беспилотников «Герань».

Ключевым моментом при нарушении логистических путей являются удары по мостам и большое количество повреждений железнодорожных путей. Во время Курской битвы была проведена так называемая рельсовая война, когда партизаны смогли вывести огромное количество километров железнодорожных путей. В результате немцам требовались недели для их восстановления. Таким образом было полностью нарушено снабжение немецкой группировки на Курском выступе, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что опыт Великой Отечественной войны остается актуальным и сегодня. Таким образом, по его словам, ВС РФ следует разрушать украинские железнодорожные мосты, выводить из строя узловые станции со сложной системой стрелок и переходов, а также уничтожать локомотивы.

Еще полтора года назад Евросоюз поставил Украине большое количество тепловозов с расчетом на то, чтобы они заменили электровозы. Это было сделано, потому что тяговые подстанции были выведены из строя. Но сейчас у нас есть «Герани», которые работают по движущимся целям, включая тепловозы. Это позволяет уничтожать составы, которые перевозят оружие либо боеприпасы. Благодаря им мы могли бы выводить из строя целые участки железнодорожного транспорта протяженностью 10–20 или более километров, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что на Сумщине российские войска атаковали украинские локомотивы и военный эшелон. По его словам, удары по инфраструктуре, в том числе объектам энергоснабжения железнодорожных путей, сорвали попытки переброски грузов ВСУ по железной дороге.