Ряд российских банков попал под новые санкции Евросоюза МИД Эстонии сообщил о санкциях ЕС против пяти российских банков

Новый, 19-й пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения против пяти российских банков, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии. Рестрикции включают в себя полный запрет на проведение транзакций с данными кредитными организациями.

В финансовом секторе введен запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков, также были предложены ограничения на предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам России, — сказано в сообщении.

Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС документу, под ограничения попали «НПО «Истина», ООО «Земский банк», Коммерческий банк «Абсолют Банк», ПАО «МТС Банк» и АО «Альфа-Банк». Данный запрет официально вступит в силу 12 ноября.

Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций. Данная мера направлена на сокращение доходов российской стороны и предотвращение необязательных визитов граждан ЕС в РФ.

Также Евросоюз утвердил новые ограничения для российских дипломатов. Согласно новым требованиям, все дипработники РФ должны информировать власти страны, в которой работают, о планируемых визитах или проезде через другие государства ЕС.