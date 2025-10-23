Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:29

Ряд российских банков попал под новые санкции Евросоюза

МИД Эстонии сообщил о санкциях ЕС против пяти российских банков

Вывеска отделения Альфа-Банка в Москве Вывеска отделения Альфа-Банка в Москве Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Новый, 19-й пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения против пяти российских банков, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии. Рестрикции включают в себя полный запрет на проведение транзакций с данными кредитными организациями.

В финансовом секторе введен запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков, также были предложены ограничения на предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам России, — сказано в сообщении.

Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС документу, под ограничения попали «НПО «Истина», ООО «Земский банк», Коммерческий банк «Абсолют Банк», ПАО «МТС Банк» и АО «Альфа-Банк». Данный запрет официально вступит в силу 12 ноября.

Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций. Данная мера направлена на сокращение доходов российской стороны и предотвращение необязательных визитов граждан ЕС в РФ.

Также Евросоюз утвердил новые ограничения для российских дипломатов. Согласно новым требованиям, все дипработники РФ должны информировать власти страны, в которой работают, о планируемых визитах или проезде через другие государства ЕС.

Россия
Евросоюз
санкции
банки
Эстония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Адвокат оценил законность многократных штрафов за превышение скорости
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.