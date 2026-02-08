Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 21:57

Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Одна кастрюля, простые продукты — и на выходе густой ароматный суп, от которого невозможно оторваться. Кукуруза дает сладость, бекон — насыщенный вкус, а сливочная текстура делает этот чаудер настоящим хитом семейных обедов. Получается сытно, уютно и очень по-домашнему — такой суп хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты: оливковое масло — 1-2 ст. л., лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., овощной бульон или вода — 1 л, копченая паприка — 1/2 ч. л., кукуруза — 4 стакана, картофель — 4 шт., бекон — 150 г, сливки 20% — 200 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: в большой кастрюле разогрейте масло и обжарьте нарезанный бекон до румяности, добавьте лук и готовьте до мягкости. Всыпьте перец, паприку, перемешайте и влейте бульон. Добавьте картофель и кукурузу, доведите до кипения и варите около 10–12 минут, пока картофель не станет мягким. Часть супа измельчите блендером до кремовой консистенции и верните обратно в кастрюлю. Влейте сливки, посолите, поперчите, прогрейте еще пару минут и снимите с огня. Подавайте горячим, с зеленью и хрустящим хлебом — получается густо, ароматно и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом семгой на шубе. Нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю — и в духовку: яичница за 10 минут с классной начинкой — самый простой и сочный вариант без жарки
Общество
Смешиваю — и в духовку: яичница за 10 минут с классной начинкой — самый простой и сочный вариант без жарки
Жарю яйца и собираю простой салат с колбасой и кукурузой: «Любимый» — будете готовить снова и снова
Общество
Жарю яйца и собираю простой салат с колбасой и кукурузой: «Любимый» — будете готовить снова и снова
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Общество
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Тофу, которое не бывает пресным: рецепт мапо-тофу с фаршем и сычуаньским перцем. Готовится быстро, съедается молнией
Общество
Тофу, которое не бывает пресным: рецепт мапо-тофу с фаршем и сычуаньским перцем. Готовится быстро, съедается молнией
Бекон и курочка: сочный куриный шашлык в шубе на шпажках — готовим мигом в духовке
Общество
Бекон и курочка: сочный куриный шашлык в шубе на шпажках — готовим мигом в духовке
кукуруза
супы
бекон
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.