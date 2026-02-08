Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп

Одна кастрюля, простые продукты — и на выходе густой ароматный суп, от которого невозможно оторваться. Кукуруза дает сладость, бекон — насыщенный вкус, а сливочная текстура делает этот чаудер настоящим хитом семейных обедов. Получается сытно, уютно и очень по-домашнему — такой суп хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты: оливковое масло — 1-2 ст. л., лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., овощной бульон или вода — 1 л, копченая паприка — 1/2 ч. л., кукуруза — 4 стакана, картофель — 4 шт., бекон — 150 г, сливки 20% — 200 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: в большой кастрюле разогрейте масло и обжарьте нарезанный бекон до румяности, добавьте лук и готовьте до мягкости. Всыпьте перец, паприку, перемешайте и влейте бульон. Добавьте картофель и кукурузу, доведите до кипения и варите около 10–12 минут, пока картофель не станет мягким. Часть супа измельчите блендером до кремовой консистенции и верните обратно в кастрюлю. Влейте сливки, посолите, поперчите, прогрейте еще пару минут и снимите с огня. Подавайте горячим, с зеленью и хрустящим хлебом — получается густо, ароматно и очень вкусно.

