Если лень печь шарлотку. Творожно-яблочное суфле — просто, вкусно и необычно

В мире десертов есть особая категория блюд, которые одновременно и невероятно вкусные, и по-настоящему полезные. Именно к таким относится яблочное суфле с творогом — воздушное, нежное и совсем не тяжелое. Этот десерт напоминает нам о детстве, о тех пушистых запеканках, что готовили в садиках, но во взрослом исполнении он приобретает более изысканные и яркие нотки. Сочетание сладковатых яблок с нежным творогом создает идеальный дуэт, а воздушная текстура суфле буквально тает во рту, оставляя после себя приятное фруктовое послевкусие. Это тот самый десерт, который можно съесть вечером без угрызений совести и которым можно смело угостить детей.

Для приготовления вам понадобится: 3 средних яблока, 250 граммов творога, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка манной крупы, щепотка ванилина и сливочное масло для смазывания формы. Яблоки помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Творог лучше взять не слишком влажный, протрите его через сито или пробейте блендером до однородной гладкой массы. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом, натертыми яблоками, манкой, сахаром и ванилином. Тщательно перемешайте. Белки взбейте в крепкую пену в чистой сухой посуде. Аккуратно, движением снизу вверх, введите белки в творожно-яблочную массу. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее воздушную массу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте суфле 25-30 минут до золотистого цвета. Не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело. Готовому суфле дайте немного остыть в форме, прежде чем извлекать. Подавайте его как теплым, так и охлажденным, по желанию украсив сахарной пудрой или ягодным соусом.

