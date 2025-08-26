Две быстрые намазки на поджаристый хлеб! Суперзавтрак за считаные минуты

Две быстрые намазки на поджаристый хлеб! Суперзавтрак за считаные минуты! Так же они идеально подходят для мини-брускетт к празднику! Это паста из тунца со сметаной и горчицей и паста из авокадо с йогуртом.

Ингредиенты для первого варианта: тунец консервированный — 1 банка (200 г), сметана 10% — 3 ст.л., горчица дижонская — 1 ст.л., сахарозаменитель — 1/2 ч.л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: тунца откиньте на сито,сохраните 1-2 ст.л рассола. Разомните рыбу вилкой. Смешайте сметану, горчицу и сахарозаменитель. Соедините с тунцом, добавьте при необходимости рассол для сочности. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в стеклянную банку и храните в холодильнике до 3 дней.

Ингредиенты для пасты из авокадо с йогуртом: авокадо — 1 шт (200 г), йогурт натуральный — 125 г., чеснок — 2 зубчика, лимон— 1/2 шт., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Чеснок измельчите. Сложите все ингредиенты в блендер, добавьте сок половины лимона, соль и перец. Взбейте до однородной кремообразной консистенции. Подавайте сразу или храните в холодильнике не более суток.

