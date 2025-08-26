Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 14:00

Две быстрые намазки на поджаристый хлеб! Суперзавтрак за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две быстрые намазки на поджаристый хлеб! Суперзавтрак за считаные минуты! Так же они идеально подходят для мини-брускетт к празднику! Это паста из тунца со сметаной и горчицей и паста из авокадо с йогуртом.

Ингредиенты для первого варианта: тунец консервированный — 1 банка (200 г), сметана 10% — 3 ст.л., горчица дижонская — 1 ст.л., сахарозаменитель — 1/2 ч.л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: тунца откиньте на сито,сохраните 1-2 ст.л рассола. Разомните рыбу вилкой. Смешайте сметану, горчицу и сахарозаменитель. Соедините с тунцом, добавьте при необходимости рассол для сочности. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в стеклянную банку и храните в холодильнике до 3 дней.

Ингредиенты для пасты из авокадо с йогуртом: авокадо — 1 шт (200 г), йогурт натуральный — 125 г., чеснок — 2 зубчика, лимон— 1/2 шт., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Чеснок измельчите. Сложите все ингредиенты в блендер, добавьте сок половины лимона, соль и перец. Взбейте до однородной кремообразной консистенции. Подавайте сразу или храните в холодильнике не более суток.

Ранее мы готовили завтрак за 7 минут! Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром.

тунец
авокадо
бутерброды
тосты
брускетта
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Анапой бушует лесной пожар
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.