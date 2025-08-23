Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 08:00

Завтрак за 7 минут! Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с крабовыми палочками, яйцом и сыром. Ищете идеальный перекус, который готовится за 10 минут и неизменно вызывает восторг? Эти горячие бутерброды — настоящая палочка-выручалочка! Хрустящий багет, нежная крабовая начинка с сыром и яйцом, аппетитная золотистая корочка... Они хороши на завтрак, к обеду или как быстрая закуска для внезапно нагрянувших гостей.

Возьмите половину белого багета и нарежьте его ломтиками толщиной около 1,5 см. Пятьдесят граммов крабовых палочек натрите на крупной терке или мелко порубите. Пятьдесят граммов твердого сыра натрите на средней терке. Добавьте к крабовым палочкам сыр, одно сырое яйцо, один измельченный зубчик чеснока и пять граммов мелко нарубленной свежей зелени. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.

На каждый ломтик багета обильно выложите крабовую начинку, слегка прижимая ее ложкой. В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла на среднем огне. Выложите бутерброды начинкой вниз и жарьте две-три минуты до появления румяной золотистой корочки. Аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны еще около минуты. Подавайте сразу же, пока бутерброды хрустящие и горячие! Они особенно хороши с чашкой бульона или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
крабовые палочки
завтраки
бутерброды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему наемник из Польши променял ВСУ на ВС России
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.