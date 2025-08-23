Завтрак за 7 минут! Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Горячие бутерброды с крабовыми палочками, яйцом и сыром. Ищете идеальный перекус, который готовится за 10 минут и неизменно вызывает восторг? Эти горячие бутерброды — настоящая палочка-выручалочка! Хрустящий багет, нежная крабовая начинка с сыром и яйцом, аппетитная золотистая корочка... Они хороши на завтрак, к обеду или как быстрая закуска для внезапно нагрянувших гостей.

Возьмите половину белого багета и нарежьте его ломтиками толщиной около 1,5 см. Пятьдесят граммов крабовых палочек натрите на крупной терке или мелко порубите. Пятьдесят граммов твердого сыра натрите на средней терке. Добавьте к крабовым палочкам сыр, одно сырое яйцо, один измельченный зубчик чеснока и пять граммов мелко нарубленной свежей зелени. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.

На каждый ломтик багета обильно выложите крабовую начинку, слегка прижимая ее ложкой. В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла на среднем огне. Выложите бутерброды начинкой вниз и жарьте две-три минуты до появления румяной золотистой корочки. Аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны еще около минуты. Подавайте сразу же, пока бутерброды хрустящие и горячие! Они особенно хороши с чашкой бульона или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.