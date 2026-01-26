Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:35

Для тех, кто опаздывает: конвертики «Курица-гриль» в лаваше. Идеальный завтрак, который собирается за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Для тех, кто опаздывает: конвертики «Курица-гриль» в лаваше. Идеальный завтрак, который собирается за 5 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального, но сытного старта дня.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, с золотистыми пузырьками лаваш снаружи и сочная, ароматная начинка из курицы-гриль с плавленым сыром и свежими овощами внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой лист армянского лаваша, 150-200 г готовой курицы-гриль (можно из магазина), 2 ломтика плавленого сыра или 50 г тёртого твёрдого сыра, 2-3 колечка свежего огурца, пару листьев салата, 1 ст.л. сметаны или йогурта. Курицу разберите на волокна. Лаваш разрежьте на квадраты. На каждый квадрат намажьте сметану, выложите лист салата, курицу, дольку огурца и сыр. Заверните плотным конвертиком, подгибая края. Обжарьте на сухой сковороде или в сэндвичнице по 1-2 минуты с каждой стороны до хруста. Готово! Берите с собой или съедайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
