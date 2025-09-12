Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:00

Детективные сериалы, от которых невозможно оторваться: вам точно не будет жаль своего времени! 3 хита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы цените качественные детективы, которые не только держат в напряжении, но и погружают в атмосферу, эти три сериала станут настоящим открытием. Каждый из этих сериалов предлагает уникальный взгляд на жанр детектива, сочетая напряжённый сюжет с глубокими персонажами и атмосферой.

  1. «Каштановый человечек» (2021) — Дания. Этот скандинавский триллер, основанный на романе Сёрена Свейструпа, погружает в мрак и холод северной Дании. Действие начинается с находки человеческого тела на Эресуннском мосту, что приводит к расследованию, объединяющему датских и шведских детективов. Сюжет переплетается с личными трагедиями героев, создавая глубокий психологический портрет каждого персонажа. Сериал получил высокие оценки за атмосферу, напряжённый сюжет и качественную игру актёров.
  2. «Мейр из Исттауна» (2021) — США. В этом мини-сериале Кейт Уинслет исполняет роль детектива из небольшого города в Пенсильвании, который расследует убийство, одновременно сталкиваясь с личными проблемами. Сериал получил признание критиков за реалистичное изображение жизни в маленьком городке, глубокие персонажи и мастерскую игру актёров. Он был удостоен нескольких наград, включая премию «Эмми».
  3. «Мост» (2011–2018) — Швеция/Дания. «Мост» — это скандинавский детективный сериал, который начинается с обнаружения тела на Эресуннском мосту, соединяющем Швецию и Данию. Два детектива из разных стран объединяются для расследования, что приводит к сложным межкультурным и юридическим вопросам. Сериал получил признание за глубокий сюжет, сложных персонажей и качественную постановку.

Ранее мы рассказывали про сериалы-обнимашки для уютного вечера. Смотри это, если хочется отвлечься.

сериалы
детективы
кино
просмотры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.