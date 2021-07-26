Депутат: графа о национальности может быть возвращена только добровольно

СМИ сообщили, что в Госдуме начали обсуждать возвращение графы «национальность» в российские паспорта. Первый зампредседателя парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, который первым заявил об этом, в интервью NEWS.ru рассказал, что имел в виду на самом деле, как указание национальности в документе поможет малочисленным коренным народам, почему графу нужно вводить исключительно на добровольных началах и может ли её возвращение посеять межнациональную рознь.

— Расскажите, как возникла идея вернуть в паспорт графу «национальность»?

— Хочу сразу подчеркнуть, что я не предлагал вернуть эту графу. Во время интервью я рассказал о том, что графа «национальность» была бы актуальна, если речь идёт о малых коренных народах, и дальше мы рассуждали на эту тему. Многие СМИ мою позицию исказили, видимо, чтобы заголовки были более привлекательными. Пишут, что эту инициативу якобы обсуждает Госдума, но как она может обсуждать, когда все депутаты на каникулах? Нет, это просто размышления депутата.

Первый зампредседателя парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов vk.com/il_gilmutdinov

— Хорошо, получается, вы сами скорее не поддерживаете возвращение графы?

— Нет, почему? Эта тема вполне обсуждаемая. Я говорил, что применительно к малочисленным коренным народам, у которых постоянно возникает потребность доказывать свою национальность, эта тема очень актуальна. Представители этих народов, их общественные организации неоднократно поднимали вопрос о возвращении им графы, чтобы они могли легко предъявлять документ различным надзорным органам.

— А почему для малых коренных народов это актуально?

— В соответствии с законами и постановлениями правительства они имеют определённые преференции: налоговые, на ловлю рыбы, различные квоты и так далее. В итоге было решено, что эта проблема будет решена через реестр, который сейчас будет вести Федеральное агентство по делам национальностей.

Тем не менее вопрос остался, потому что кто-то не смог по какой-то причине в реестр попасть, не подал вовремя документы, например. Однако от этого у человека не должны уменьшаться положенные по закону права. Здесь как раз и можно подумать о возвращении в паспорт графы «национальность». Возможно, когда реестр заработает на полную мощность, эта необходимость отпадёт.

— Вы не считаете, что графу стоит ввести тогда уж для всех?

— Нужно думать, для чего остальным это нужно. Видимо, для тех, кто очень хочет показать свою национальность? Об этом нужно думать, о том, стоит ли игра свеч. Я пока не вижу серьёзных аргументов для возвращения графы для всех. Государству это ничего не даст. А вот представителям определённых малых народов даст.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— О национальности у нас говорится в конституциях некоторых республик, а с недавних пор о государствообразующем русском народе — в Конституции России.

— Но никаких преференций тем или иным национальностям это не даёт, их у нас нет. Единственные преференции федеральными законами определены для малых коренных народов, и то только Севера, Сибири и Дальнего Востока.

— Какой смысл имела графа «национальность» в Советском Союзе?

— Да по сути никакого. Об этом я как раз и говорю. Теоретически можно было бы размещать в паспорте графу по добровольному желанию «хозяина». Для удовлетворения неких «коренных» позывов. Например, у нас в Татарстане есть вкладыш в основном документе, где всё записано на татарском языке. Это сделано в соответствии с действующими законами и конституциями. Кто захотел, тот воспользовался этой возможностью, к тому же гражданин может ещё захотеть, чтобы его имя было записано на родном языке, потому что на нём оно может звучать совершенно по-другому.

— Я знаю, например, что на Кавказе важно, какой ты национальности и, скажем, на сайте парламента Дагестана у каждого депутата она указана.

— Правильно, поэтому эту тему нужно обсуждать, а не говорить — давайте сходу всем вернём в паспорт графу. В любом случае, если возвращать, то только в добровольном формате. Ни в каком другом этого делать нельзя. К тому же, согласно Конституции, каждый человек сам определяет свою национальность, нельзя ему её насильно определить. Особых минусов в том, чтобы человек, если захотел, смог бы указать в паспорте свою национальность, я пока не вижу.

— Не будет ли это шагом в сторону национальной разобщённости?

— Не думаю. Сейчас уже, например, указывают национальность при переписи населения. Национальность присутствует в ряде документов, скажем, о рождении и бракосочетании. Кстати, национальность в переписи нужна не для выявления того, кого больше, а кого меньше, а для понимания, какие делать программы, в том числе для сохранения самобытности культуры и языка, сколько открывать и какие школы, какие делать учебники, какие нужны учителя, журналисты и прочее. При этом сейчас человек может не указывать при переписи национальность, если захочет. В последний раз таких было более 6 млн человек.