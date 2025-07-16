Прокуратура проверит авиакомпанию, владеющую пропавшим Ми-8

Прокуратура проводит внеплановую проверку авиакомпании «Взлет», которой принадлежал вертолет Ми-8, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Мероприятие проводится в рамках контроля за соблюдением правил безопасности при эксплуатации воздушных судов.

Проверка будет выездной и направлена на выяснение всех обстоятельств, связанных с происшествием и эксплуатацией вертолета. Ее результаты помогут определить возможные причины крушения.

Ранее стало известно, что вертолет, пропавший на пути из Охотска в Магадан, обнаружен разрушенным, а экипаж, скорее всего, погиб. Летательное средство обнаружили в 130 километрах от населенного пункта.

До этого в оперативных службах информировали, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находилось пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района сообщил, что вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия была нормальная.